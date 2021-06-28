Ирина Круг получает поздравления с рождением девочки

45-летняя исполнительница впервые стала бабушкой. Внучку ей подарила старшая дочь Марина. О новом статусе Ирина Круг поведала в своем инстаграм-аккаунте.
Звезда поделилась семейным снимком, на
котором позирует вместе с родственниками. Вдова певца Михаила Круга отметила, что ей пока не верится, что она стала бабушкой, но считает, что "это круто".
Фолловеры активно откликнулись на новость, порадовавшись за знаменитость. Они поздравили Ирину Круг с пополнением в семействе. Многие отметили, что артистка выглядит очень молодо для статуса бабашки. "Поздравляю с новым званием – бабушка! Здоровья малышке!", "Какое чудо!", – высказались растроганные подписчики.
Напомним, у Ирины Круг трое детей. Дочь исполнительница родила в первом браке. От второго супруга Михаила Круга певица родила сына Александра. Третьим мужем звезды стал предприниматель Сергей Белоусов. У пары появился на свет сын Андрей.
В конце 2020 года певица развелась с бизнесменом. Несмотря на расставание, они сохранили теплые отношения.
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