"Сладкие ягодки": молодая жена Цекало бесцеремонно вывалила грудь

Одним из наиболее очевидных достоинств брюнетки является пышная грудь, которую женщина часто приоткрывает и демонстрирует в разных ракурсах на своей странице в "Инстаграме". Накануне жена Александра Цекало решила вновь напомнить подписчикам о своем весомом преимуществе.
Дарина Эрвин опубликовала селфи, на котором она снята в одном микро-топе от бикини, прикрывающем бюст лишь наполовину – получилось очень откровенно. Под кадром бесцеремонно вывалившая грудь художница пустилась в рассуждения о женственности. Жена Цекало отметила, что женщина, находящаяся в гармонии со своей чувственностью, наделена большой силой.
Подписчики Эрвин не стали поддерживать философские рассуждения брюнетки, а сосредоточились на главном объекте кадра. Восхищенные фолловеры оставили множество комплиментов выдающемуся бюсту Дарины.
"Какие сладкие ягодки!", "Они просто шикарны", "Притягивает взгляд!", "Классная грудь," – написали пользователи.
Совсем недавно на одном из снимков с неудачным ракурсом подписчикам показалось, что Дарина Эрвин потеряла свою великолепную грудь. Народ оказался разочарован. Возможно, последним откровенным снимком жена Александра Цекало просто решила восстановить справедливость и доказать, что ее пышный бюст все еще на месте.