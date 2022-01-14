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Шоу-бизнес
Он променял ее на молодуху, а она стала еще краше: как живет брошенная Цекало сестра Брежневой

Он променял ее на молодуху, а она стала еще краше: как живет брошенная Цекало сестра Брежневой

Судя по всему, Виктория смогла начать новую жизнь и оправилась от разрыва с шоуменом
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37-летняя Виктория Галушка не рассказывает о себе и сторонится популярности. Общественность то и дело интересуется судьбой сестры Веры Брежневой и экс-супруги Александра Цекало, однако выудить хоть какую-то информацию о ее жизни не так просто. После развода с шоуменом и без того скрытная Галушка практически исчезла из поля зрения поклонников.

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Брак Александра Цекало и Виктории Галушки распался так же тихо, как и начался. Пара познакомилась в 2007 году, через год без лишнего шума зарегистрировала отношения и прожила вместе 10 лет. Со стороны казалось, что в семье царит гармония. Супруги растили двоих ребятишек, вместе появлялись на мероприятиях. Однако в 2018 году журналисты подловили Цекало в объятиях молодой незнакомки.

Несколько месяцев пользователи Сети осуждали Александра, якобы изменяющего матери своих детей. Гнев общественности не обошел стороной и жгучую брюнетку Дарину Эрвин, которую успели обозвать разлучницей. Все встало на свои места, когда шоумен выступил с официальным заявлением. Цекало объявил, что давно развелся с сестрой Брежневой и планирует жениться на новой спутнице.

Общественность так и не дождалась от скрытной Виктории подробностей, да и сам Александр не спешил выносить сор из избы. Однако позже стало известно, что ради новой возлюбленной ведущий выкупил у бывшей жены свою фамилию. По слухам, раскошелиться шоумену пришлось из-за Дарины. Часть поклонников встала на сторону Цекало, который и так оставил бывшей жене с детьми и дом, и автомобиль.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Если Александр после развода здорово раскрепостился, то Виктория будто бы еще больше скрылась от чужих глаз. Мельком увидеть Галушку удается только на мероприятиях, которые время от времени посещает блондинка, и на редких кадрах в "Инстаграм" ее звездной сестры. Однако поклонником достаточно и этого, чтобы понять, как сильно преобразилась Виктория после развода.

Сейчас экс-супруга шоумена ничуть не уступает в красоте знаменитой родственнице. Многие фанаты заметили, что Галушка поработала над своим стилем и заметно похорошела. А накануне Брежнева засветила фигуру сестры в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Певица опубликовала снимок с отдыха на Мальдивах и показала, как выглядит Виктория в купальнике. После развода с шоуменом женщина избавилась от прежних пышных форм и сильно постройнела.

Поклонникам остается только гадать, что на самом деле происходит в жизни сестры артистки. Судя по внешним изменениям, Галушка оправилась от разрыва. К тому же, не так давно в Сети появились слухи, что Виктория снова выходит замуж. Экс-супруга Цекало опубликовала снимок с таинственным мужчиной возле ЗАГСа, закрыв лицо спутника смайликом. Возможно, сестра Веры Брежневой наконец смогла наладить свою личную жизнь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 10:19 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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Александр Цекало нашел нового друга

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