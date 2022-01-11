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Шоу-бизнес
"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ

"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ

Избранница Александра Цекало – Дарина Эрвин любит невзначай похвастаться своими выдающимися формами.
прочитано 730 раз

Микроблог обворожительной художницы в "Инстаграме" пользуется большой популярностью у пользователей – во многом благодаря довольно откровенным снимкам, которые публикует Дарина Эрвин. Жена Александра Цекало обладает великолепной фигурой и часто демонстрирует подписчикам ее преимущества. Пышный бюст брюнетки неизменно собирает множество комплиментов.

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Однако накануне в Сторис Дарины Эрвин неожиданно появился снимок, на котором грудь женщины выглядит гораздо меньше, чем обычно. Фолловеры потерявшей пышные формы брюнетки оказались разочарованы и даже высказали художнице свое недоумение, мол зачем она вообще уменьшила грудь.

Соответствующее фото и комментарии подписчиков приводит "ЭГ".

"Эх, а куда все делось?", "Без фирменной груди вас и не узнать," – написали разочарованные пользователи.

Впрочем, на остальных снимках в аккаунте Эрвин фирменная грудь все еще присутствует. Вполне вероятно, что в фигуре жены Цекало даже не произошло никаких изменений, а виной недоразумения стал всего лишь неудачно выбранный ракурс для снимка. Судя по всему, женщина сейчас отдыхает в жарких странах, и делает фотографии под ярким солнцем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что молодая жена Александра Цекало с жуткими пятнами на лице вызвала оторопь.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 09:12 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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Александр Цекало нашел нового друга

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