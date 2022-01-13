Недавно родившая Серябкина показала черного малыша

Ольга Серябкина отдыхает за городом.

Артистка опубликовала в своем блоге снимок, на котором обнимается с любимой собакой по кличке Буся. Еще до Нового года Ольга забрала недавно родившегося сына и уехала с ним из города, чтобы провести праздники на природе. Подписчики очень любят собачку Ольги, поэтому новые фото с черным малышом очень порадовали фанатов.

"Буся на своей волне (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие милые", "Ну какой хорошенький комочек, так обожаю Бусю, до чего же она милая", "Нежность", "Слишком милые, очаровательные, шикарные и просто прелестны", "Так приятно смотреть, что с появлением ребёнка вы не забываете про Бусю", – написали комментаторы.

Напомним, в середине ноября прошлого года Ольга Серябкина родила своему мужу Георгию Начкебии сына Луку. Артистка очень быстро вернулась к работе, буквально через три недели после родов она вышла в свет на вечеринку в честь открытия нового пространства лейбла Believe. Поклонники неоднозначно отреагировали на отчаянное желание молодой мамы вернуться к работе. Однако отдохнуть Серябкина тоже успела. На все новогодние праздники артистка с семьей отправилась в загородный дом.