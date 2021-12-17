Серябкина в траурном наряде собралась сбежать из города с новорожденным ребенком

Артистка показала новое фото, на котором выглядит задумчивой. Ольга вся в черном, в Сети назвали ее наряд траурным. Под снимком Серябкина рассказала о своих планах на Новый год. Она решила забрать своего новорожденного сына и сбежать из города на природу.
Подписчики поддержали артистку и засыпали ее комплиментами. "Серябкина после родов прям расцвела, красивая и классная мамка", "Вау, какая ты красивая, невероятно", "Без челки и правда лучше", "На Монику Беллуччи похожа", "Наверное, самая красивая на нашей эстраде. Натуральная и красивая. Респект, Оля", "Новый год – исключительно семейный праздник", "Новый год-семейный праздник. Собраться с родными за городом-лучшая идея", – написали комментаторы.
Напомним, в середине ноября у 36-летней Ольги Себякиной и ее мужа Георгия Начкебии родился сын Лука. Артистка очень быстро вернулась к работе, буквально через 3 недели после родов она вышла в свет на а вечеринку в честь открытия нового пространства лейбла Believe. Поклонники неоднозначно отнеслись к решению женщины оставить новорожденного ребенка дома без мамы. Кстати, за столько короткий срок Ольге удалось сбросить набранные за беременность лишние килограммы.