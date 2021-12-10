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Шоу-бизнес
"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли

"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли

Ольга Серябкина впервые официально вышла в свет после родов. Судя по всему, засиживаться в декретном отпуске звезда не намерена.
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Экс-солистка группы Serebro родила малыша в ноябре. Но это не помешало ей оставить первенца дома, чтобы повеселиться на вечеринке в честь открытия нового пространства лейбла Believe.

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Ольга Серябкина облачилась по такому случаю в дерзкий наряд, подчеркивающий ее фигуру. Акцент певица сделала на груди. Короткое видео с мероприятия она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. Многие отметили, что знаменитость довольно быстро пришла в форму.

Напомним, артистка набрала больше десяти лишних килограммов во время беременности, от которых успела избавиться. Однако нашлось много тех, кто резко раскритиковал Ольгу Серябкину. Некоторым фолловерам не понравилось то, что певица бросила новорожденного сына Луку дома, а сама отправилась веселиться.

"С кем малыш?", "Второго тебе рожать точно не нужно", – распекли исполнительницу подписчики. Другие раскритиковали внешность вокалистки. Они отметили, что челка ей совсем не идет, и даже уродует. Кроме того, внимательные фолловеры заметили, что Ольга Серябкина изменила цвет глаз с помощью линз. "Совсем другая женщина", – пришел к выводу один из пользователей соцсети.

Напомним, выбор редкого имени сыну был обусловлен личными причинами звезды. Так она заявила ранее. Подробности она раскрывать не стала. Отцом ребенка Ольги Серябкиной стал бизнесмен Георгий Начкебия. Свадьбу пара сыграла за год до рождения малыша. Ранее "Дни.ру" писали о том, как рожала Ольга Серябкина.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 17:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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