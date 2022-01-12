Грызня со зрителями, нападки на ребенка и "ампутант": скандальные выходки эксцентричной Литвиновой

Скандальная слава актрисы Ренаты Литвиновой.

12 января 55-летний юбилей отмечает звезда театра и кино Рената Литвинова. Выпускница сценарного факультета ВГИКа, дебютировала в 1994 году в картине Киры Муратовой "Увлеченья". Популярной у публики Литвинова стала в нулевых после выхода на экраны сериала Александра Митты "Граница. Таежный роман". В ленте актрисе досталась роль молодой медсестры, которая тяготится жизнью в глубинке и ненавидит своего супруга.

Сегодня Рената Литвинова по праву считается одной из самых эксцентричных персон отечественного экрана. Актрису обожают за особую манерность, остроумие и яркие выходки, которые часто выливаются в скандалы.

Так, например, в 2009 году знаменитость влипла в неприятную историю. Спектакль "Записки сумасшедшего. Гипотеза" в ДК Ленсовета с участием Ренаты Литвиновой, Александра Баширова и Олега Каравайчука закончился грызней со зрителями. Во втором акте постановки аудитория выразила недовольство игрой артистов. Литвинова не стерпела и сказала сидящим в зале очень обидные, безобразные вещи. Происходящее превратилось в грязную склоку, поэтому многие любители театра побежали к кассам с требованием вернуть им деньги.

В том же году Ренате доверили вручить награду на премии "Золотой орел". Артистка должна была торжественно передать статуэтку победителю в номинации "Лучший телефильм". Со сцены Литвинова заявила, что ей достался "такой гной". Знаменитость отметила, что на телевидении много "шлачины", однако и там "встречаются шедевры".

В 2014-м артистка, которая всегда говорит то, что думает, умудрилась дважды навлечь на себя гнев публики. Выступая в жюри проекта "Минута славы" на Первом канале Рената Литвинова посоветовала участнику-инвалиду Евгению Смирнову пристегнуть протез, чтобы отсутствие у него ноги не так бросалось в глаза. Кроме того, звезда назвала молодого человека "ампутантом". Тогда актрису поддержал телеведущий Владимир Познер, который посчитал, что участник использовал "запрещенный прием", появившись перед зрителями без конечности. Заявление звезд спровоцировало невероятную шумиху. Впоследствии Литвиновой и Познеру пришлось публично принести извинения участнику.

Немногим ранее Ренату Литвинову обвинили в нападках на восьмилетнюю Викторию Старикову, которая спела на "Минуте славы" песню Земфиры "Жить в твоей голове". Актриса заявила, что выступающая поставила жюри в "дурацкое" положение. Дескать, этим номером им давили на жалось. Критику ребенка поддержали Сергей Юрский и Владимир Познер. Юная участница не смогла спокойно слушать, как ее номер распекают звезды. Девочка горько разрыдалась. Зрители Первого канала слез ребенка стерпеть не смогли. Они потребовали выкинуть Литвинову из шоу и даже опубликовали в Сети петицию.

В конце 2020-го Рената Литвинова вместе с единственной наследницей Ульяной Добровской давала интервью для Vogue. В процессе съемок техник случайно опустил микрофон и тот попал в кадр. Актриса отчитала мужчину за оплошность, затем заявила об испорченном настроении и отказалась продолжать беседу с журналистами, которые, как она сказала, ей надоели.

Слухи вокруг личной жизни Ренаты Литвиновой тоже носят оттенок скандальности. Вот уже 15 лет актрисе приписывают роман с певицей Земфирой. Поговаривают, что знаменитости даже узаконили отношения в Дании, где такие браки разрешены. Рената и Земфира эти домыслы отрицают.