Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Четверг
13 января
Лента новостей
10:25
После обнародования откровенного фото Эрнст пожелал Литвиновой смерти
09:49
24 миллиона рублей: "Муз-ТВ" оказался в беде из-за "голубков" Киркорова и Давы
09:43
67-летняя Успенская снялась совершенно голой: Не как у гинеколога
09:14
"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев
08:52
Россиян предупредили о реформе накопительных пенсий
08:50
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
06:34
"У меня большая проблема": Новый любовник подставил легкомысленную Волочкову
04:26
"Вместе с королем": Миддлтон переплюнула конкурентку в борьбе за власть
02:32
Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января
00:02
"Куда делась половина тела": Исхудавшая 58-летняя Лолита в купальнике восхитила формами
21:56
Россия выступила с обвинениями в адрес США после переговоров и напомнила о холодной войне
21:42
В Сеть утекло редкое фото Курниковой и Иглесиаса
21:09
На сколько увеличится материнский капитал в 2022 году в России
20:50
Перед смертью Зеленского затаскали по судам
20:19
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
20:06
Клаву Коку отправили за решетку
20:04
Бросившая семью Савичева попала в рай
19:43
"Врачи сделали невероятное": Зеленского вытащили с того света
19:26
Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ
19:23
Шикующий на денежки покойной жены Шаляпин показал ее предсмертное фото
18:59
В Зеленограде загорелся политехнический колледж
18:54
"Порезала живот": беременная Рапунцель серьезно травмирована
18:48
Как Зеленский смеялся над готовыми проголосовать за него украинцами: Вы с ума сошли?
18:46
Грызня со зрителями, нападки на ребенка и "ампутант": скандальные выходки эксцентричной Литвиновой
18:43
"Знакомые начали просить в долг": Лоза о выплате миллиона рублей Первым каналом
18:29
Кому достанется шикарный особняк Градского: Близкие остались с носом
18:05
Голого Омарова сняли на отдыхе рядом с бывшей девушкой любовника Бородиной
17:57
Столтенберг рассказал об итогах заседания Совета Россия – НАТО
17:54
Шляпка на все случаи жизни: советы дизайнера по выбору головного убора
17:50
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
17:42
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
17:37
Вот и все: Сраженная раком Яковлева оставила слезную просьбу
17:30
Toyota Land Cruiser 300: долгожданное обновление
17:16
Что свело в могилу молодую звезду сериала "Глухарь": труп пролежал четыре дня
17:13
"Еще смешнее стало": Возмущенный Шепелев врезал опозоренной Бузовой
17:11
СМИ: США подготовили санкции лично против Путина
17:08
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
17:03
Седокова померилась дырками с известной певицей
16:41
Блондинка с миловидным лицом: что известно о молодой вдове Зеленского
16:37
Раскрыта правда о встрече Канье Уэста с Владимиром Путиным
16:34
Больно смотреть: Что стало с могилой "Золушки" Янины Жеймо
16:32
Борисова раздавлена страшной трагедией: Зловещее совпадение
16:28
"Таким я его и запомню": Высоцкая убита горем из-за внезапной смерти
16:26
Сбежавшего Тимати накрыло волной после гей-скандала
16:26
Загремевшая в секс-скандал Барановская призналась в чувствах женатому Малахову
16:10
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
15:55
"Лежачий": вскрылась страшная правда о Куравлеве
15:49
В день родов узнала о внебрачном ребенке: Андрейченко об изменах Дунаевского
15:44
"Можно всегда мы будем вместе": страстный поцелуй юбилярши Литвиновой с женой Эрнста попал в кадр
15:42
"Умерла": В истории с учинившим ДТП Ефремовым появилась еще одна смерть
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью

Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью

Страну облетела страшная новость. Из жизни ушел Михаил Зеленский.
прочитано 1022 раза

Журналист отправился отдыхать вместе с семьей. Они спокойно проводили время в Доминиканской республике, но внезапно все изменилось. По данным СМИ, причиной смерти телеведущего стал инсульт. Детали до сих пор уточняются. Преждевременная смерть знаменитости шокировала всех друзей и коллег. В Сети и сейчас появляются все новые комментарии с соболезнованиями близким и теплыми словами в адрес самого Зеленского.

ПО ТЕМЕ

Перед смертью Зеленского затаскали по судам

"Врачи сделали невероятное": Зеленского вытащили с того света

Известно, что на телевидении его любили и уважали вовсе не меньше, чем среди поклонников. Михаилу Зеленскому было всего 46 лет. Теперь публика активно пытается разобраться в том, как в таком молодом возрасте трагедия могла случиться настолько внезапно. "Судьба", – подобные грустные возгласы можно увидеть по всей Сети.

Однако ясновидящая Мирослава Коллавини считает иначе. Она указала, что к подобному исходу журналиста привели определенные обстоятельства, которые он якобы сам выбрал. Так, она утверждает, что во время отдыха ведущий якобы питался специальными продуктами, которые содержат высокий процент афродизиаков.

"Этим убил себя", – сообщила медиум. Она отметила, что употребление веществ, стимулирующих половое влечение, при гипертонии якобы просто запрещено. Также все процессы якобы усугубила резкая смена климата. По словам Мирославы, Михаил Зеленский "много занимался любовью", но она не считает, что именно этот факт мог стать причиной трагедии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 08:50 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость940484
Пожаловаться Ответить
Какой бред Вы пишите без стыда и совести.
Надя
Пожаловаться Ответить
Просто жесть!!!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сахарный диабет, деменция": что творится с резко сдавшим Малаховым

Телеведущий не может спать
Шоу-бизнес

Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек

Никто не смог помочь
Шоу-бизнес

"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили

Актрису выставили в неприглядном свете
Шоу-бизнес

Вот и все: Сраженная раком Яковлева оставила слезную просьбу

Горестное послание от актрисы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России выявили доморощенный "омикрон"

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+