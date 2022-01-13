Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью

Страну облетела страшная новость. Из жизни ушел Михаил Зеленский.

Журналист отправился отдыхать вместе с семьей. Они спокойно проводили время в Доминиканской республике, но внезапно все изменилось. По данным СМИ, причиной смерти телеведущего стал инсульт. Детали до сих пор уточняются. Преждевременная смерть знаменитости шокировала всех друзей и коллег. В Сети и сейчас появляются все новые комментарии с соболезнованиями близким и теплыми словами в адрес самого Зеленского.

Известно, что на телевидении его любили и уважали вовсе не меньше, чем среди поклонников. Михаилу Зеленскому было всего 46 лет. Теперь публика активно пытается разобраться в том, как в таком молодом возрасте трагедия могла случиться настолько внезапно. "Судьба", – подобные грустные возгласы можно увидеть по всей Сети.

Однако ясновидящая Мирослава Коллавини считает иначе. Она указала, что к подобному исходу журналиста привели определенные обстоятельства, которые он якобы сам выбрал. Так, она утверждает, что во время отдыха ведущий якобы питался специальными продуктами, которые содержат высокий процент афродизиаков.

"Этим убил себя", – сообщила медиум. Она отметила, что употребление веществ, стимулирующих половое влечение, при гипертонии якобы просто запрещено. Также все процессы якобы усугубила резкая смена климата. По словам Мирославы, Михаил Зеленский "много занимался любовью", но она не считает, что именно этот факт мог стать причиной трагедии.