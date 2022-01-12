"Врачи сделали невероятное": Зеленского вытащили с того света

В рамках специального выпуска шоу "Прямой эфир", который попал на экраны прошлой весной, была рассказана история о чудесном спасении ведущего Михаила Зеленского. Много лет назад журналист жил в Хабаровске, где попал в передрягу, которая могла стоить ему жизни.
События развернулись в 1995 году, когда мужчина предпочитал дерзкий стиль в одежде, модифицировал тело с помощью пирсинга и со стороны выглядел неформалом. Это нравилось далеко не всем окружающим, поэтому журналист периодически получал неприятности.
По итогу одного из конфликтов с недоброжелателями Михаил Зеленский очутился на больничной койке в очень плохом состоянии. Неравнодушные хабаровцы принялись разыскивать редкие лекарства, чтобы помочь ведущему выкарабкаться. Тогда, 26 лет назад, медицинские работники вытащили его с того света.
Как пишет Царьград, это важное стечение обстоятельств впоследствии подтолкнуло журналиста переехать в Москву. Вспоминая о страшном событии на людях, ведущий эмоционально кивал головой.
"Я этого не ожидал, честно. Действительно, весь город практически помогал. И огромное спасибо я хотел бы сказать врачам, потому что мне кажется, что они сделали что-то невероятное", — признавался Михаил Зеленский на шоу "Прямой эфир".