Перед смертью Зеленского затаскали по судам

Лишь со стороны жизнь Михаила Зеленского выглядела беззаботной и успешной. Выяснилось, что последние два года выдались для телеведущего очень тяжелыми.

Журналист практически не вылезал из судов со второй супругой — фигуристкой Еленой Грушиной. Они судились за общих детей и имущество.

После расставания между экс-супругами начались конфликты. Все началось еще в 2019 году с алиментного спора, а продолжилось разделом имущества и борьбой за воспитание общих дочерей Софии и Полины. Последнее заседание по наследницам, с которыми Михаил Зеленский виделся не столь часто, как ему хотелось бы, прошло за три недели до его кончины.

В пресс-службе Кунцевского районного суда объяснили, что иск, в котором ведущий просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. С того момента состоялось шесть слушаний по делу, а в сентябре рассмотрение завершилось частичным удовлетворением требований Михаила Зеленского.

Журналиста это не устроило, и он подал апелляционные жалобы, но их оставили без изменений. Кроме того, ведущий претендовал на половину квартиры в Москве, купленной в браке с Еленой Грушиной в 2013 году. В суд он обратился только через пять лет, когда экс-супруга начала устраивать ему препятствия в пользовании жильем.

В свою очередь, Елена предъявила от бывшего избранника вернуть часть средств, которые она брала в кредит, чтобы сделать ремонт в квартире и приобрести бытовую технику. Суд отклонил оба иска из-за пропуска срока давности.



Михаила Зеленского во всем поддерживала его последняя жена — психолог Мила Рубинчик, на семь лет моложе ведущего. В Доминикане отдыхали втроем — вместе с дочкой Милы от предыдущих отношений. Телеведущий скоропостижно скончался от инсульта.