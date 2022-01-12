"Скоро вернусь": сраженная инсультом Проклова надеется на лучшее

68-летняя Елена Проклова из больницы прокомментировала свое состояние.

Два дня назад Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в одну из московских больниц. Сегодня артистка чувствует себя уже лучше и благодарит всех за повышенное внимание к ее персоне на фоне болезни.

В комментарии Life сраженная инсультом звезда рассказала, что она находится в хорошей больнице и ее лечат отличные врачи. В результате правильно подобранной терапии состояние актрисы демонстрирует положительную динамику. Сама Проклова надеется на скорое выздоровление.

"Думаю, скоро вернусь," – выразила надежду звезда.

Ранее актриса объяснила, что у нее наиболее хороший вариант инсульта, при котором поврежден лишь мозжечок, отвечающий за вестибулярный аппарат. Однако стоит отметить, что и при таком варианте приятного мало. Накануне Елена Игоревна признавалась, что ее постоянно тошнит и как будто мотает из стороны в сторону.

После новости о госпитализации артистки, поклонники всерьез встревожились за звезду. В Сети появилось много версий. Сообщалось, что медики якобы характеризуют состояние актрисы как "средней тяжести", но сама Проклова вышла на связь и поспешила отметить, что у нее все нормально.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что из-за госпитализации Елены Прокловой под угрозой срыва оказался популярный спектакль.