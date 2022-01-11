Популярный спектакль оказался на грани срыва из-за госпитализации Прокловой

Елена Проклова быстро ответила журналистам, что у нее все хорошо, несмотря на реанимацию. Журналисты при этом сообщали, что медицинские работники якобы характеризуют состояния знаменитости как "средней тяжести". Ее дочь подчеркнула, что госпитализация не была внезапной, так как еще во время гастролей в Санкт-Петербурге матери пришлось вызывать скорую.
Уже в столице медики отвезли Елену Игоревну в местную клинику. По словам Бориса Щербакова, ничего страшного с коллегой не происходит и уже через неделю она якобы должна прибыть домой. Артист отметил, что общался с ее бывшим супругом, который и занимался госпитализацией знаменитости.
Теперь общественность начала волноваться за работу Елены Прокловой. Из-за того, что она попала в больницу, режиссером пришлось снова думать над актерскими составами спектаклей. Так, под вопросом оказалось участие Елены Игоревны в постановке "Раскольникoff" по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Известно, что в спектакле знаменитость исполняет роль матери главного героя. Сообщается, что она лично поговорила с продюсером, после чего он принял решение. Елену Игоревну не будут заменять другой артисткой, а дождутся ее полного восстановления.