Тяжелобольному Куравлеву потребовался священник: Злые силы и дух отвергнутой

Детали состояния легендарного артиста многочисленные поклонники пытаются выяснить и днем, и ночью. Однако информация пока не распространяется. Ранее сообщалось, что он якобы заразился коронавирусной инфекцией, и диагноз подтвержден. Сын опроверг эту новость, отметив, что тесты показали отрицательный результат. Известно, что Леонид Вячеславович в тяжелом состоянии. Вся страна молится за здоровье любимого актера.
По имеющимся данным, Леонида Куравлева госпитализировали еще шестого числа. Тогда он пожаловался на проблемы с дыханием. Легкие знаменитого пациента поражены, температура и давление понижены, но сатурация в норме. Летом прошлого года актеру уже вызывали скорую. Он страдал от гипертонии.
В происходящем решила разобраться медиум Мирослава Коллавини. Она увидела Куравлева рядом с недавно ушедшей коллегой Валентиной Малявиной. По словам ясновидящей, актрисе якобы мог нравиться Леонид Вячеславович, а она ему нет. Именно поэтому ее дух якобы все еще не успокоился, а потому он выбрал своей "жертвой" артиста.
Медиум сообщила, что четко видит, как актриса "присосалась" к Леониду Куравлеву и пытается "довести до могилы". При этом сейчас артист якобы очень слаб, и сил бороться со злыми силами у него якобы нет. Она посоветовала родственникам пригласить священника, чтобы он изгнал дух якобы отвергнутой знаменитости.