Все в шоке: новый директор принял неожиданное решение о судьбе МХАТа

Из-за решения Владимира Кехмана труппа МХАТа имени Горького может надолго остаться без работы.

Сегодня стало известно о намерении нового гендиректора срочно закрыть театр на капитальный ремонт, не дожидаясь конца сезона. Судя по всему, это произойдет уже в следующем месяце – афиша на февраль на сайте учреждения отсутствует. Это значит, что совсем скоро артисты МХАТа останутся без работы.

Пока сотрудники театра пребывает в шоке. Они рассказали, что ожидали ремонт ближе к лету – в межсезонье. Однако Кехман решил по-другому. Предполагается, что ремонтные работы продлятся вплоть до октября. Серьезные изменения произойдут на сцене и в фойе театра.

Все это время актеры не будут играть, и это, конечно, не может их не тревожить. Сейчас труппа пребывает в неизвестности, ведь людям до сих пор толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе.

Напомним, что Владимир Кехман был назначен на пост гендиректора МХАТа имени Горького в минувшем октябре. Вскоре после его назначения уволился худрук Эдуард Бояков. Казалось бы, решения Кехмана должны радовать тех, кто был не согласен с политикой бывшего худрука. Однако сейчас обескуражены даже эти люди, ведь значительных положительных перемен с тех пор не произошло.

Как сообщает StarHit, скоропалительное решение о закрытии театра на ремонт может быть связано с тем, что вместо снятых с репертуара постановок Боякова новые спектакли поставить просто не успели. Сам Кехман ситуацию пока не комментировал.

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