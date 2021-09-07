"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову

Любовь Успенская вызвала жалость у Ольги Орловой. Телеведущая в пух и прах разнесла наследницу певицы Татьяну Плаксину.

Скандальные выходки Татьяны Плаксиной продолжаются, хотя Любовь Успенская не раз заявляла, что ее дочь вылечилась от наркотической зависимости. Семейную проблему певицы по-прежнему предают огласке и выносят на публичные обсуждения. Знаменитости собрались в студии программы НТВ, чтобы разобраться, как можно помочь настрадавшейся артистке.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на экране транслировали ролики, которые сняла Татьяна Плаксина и опубликовала в открытом инстаграм-аккаунте. На одном из видео, которое было освещено, девушка сверкала сосками, сидя за фортепиано с голой грудью. "Это нормально?! Это то, что мы хотим видеть?! Понимаете, Татьяна не хочет лечиться, она хочет употреблять наркотики", — заявила сидящая в студии Ольга Орлова. Теледива отметила, что такие концерты дочь Любови Успенской дает, когда мать ослабляет над ней контроль.

По словам Орловой, самая большая проблема в том, что Плаксина разглашает семейные конфликты и транслирует провокационные записи на всю страну. Теледива искренне сочувствует Любови Успенской и надеется, что артистка сумеет преодолеть накопившиеся тяготы. "Это реально позор для Любы и это реально ужасно", — выразилась Ольга Орлова. Ведущая считает, что Татьяне Плаксиной может помочь только принудительное лечение.