Овдовевший Норкин с шиком отметил свадьбу с новой пассией

Вечером в субботу Андрей Норкин и его новая супруга Ирина закатили торжество по случаю бракосочетания.

Со смерти первой жены ведущего Юлии прошло меньше года, однако вдовец быстро переключился на новую возлюбленную. 3 сентября пара расписалась в загсе, а вчера пышно отметила это событие в кругу близких в элитном клубе в Подмосковье.

На свадьбе выступал Сергей Мазаев, с которым в конце дуэтом спела сама новоиспеченная жена. Они исполнили душевную песню "Слова, что ты не скажешь". Строки о любви Ирина естественно посвятила Андрею Норкину. После шумного гуляния в ресторане гости и новобрачные отправились смотреть салют. Праздник прошел в элитном клубе-курорте Пирогово.

Отметим, что дочь Норкина Александра прекрасно относится к новой пассии отца. Она выложила в свой блог видео со свадьбы и пожелала родителю счастья с новой женой. "Будьте счастливы и никого не слушайте! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Александра.

Напомним, первая жена Андрея Норкина скоропостижно скончалась при загадочных обстоятельствах. По официальной версии Юлия умерла от инфаркта, но в Сети до сих пор ходят слухи о самоубийстве. Сообщается, что именно Ирина была рядом с вдовцом в минуты скорби. Возможно, именно тогда между ними вспыхнула искра.