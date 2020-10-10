Овдовевший Норкин празднует рождение ребенка

Ни для кого не секрет, что минувшим летом в жизни ведущего Андрея Норкина произошла трагедия. Супруга знаменитости скоропостижно скончалась, не дожив до своего 54-летия.
Этот случай породил множество слухов и сплетен касательно кончины Юлии. Многие стали обвинять самого Норкина в том, что он якобы изменял жене, чем подтолкнул ее к печальному исходу.
Так или иначе, ведущий перенес обстоятельство, что называется, по мужски. Он не реагировал на грязь, льющуюся на него в СМИ, а также не стал делать из личной утраты повод для заработка и пиара.
Вместо этого Норкин сконцентрировался на радостных событиях и продолжил жить полноценной жизнь. Теперь стало известно, что знаменитость празднует рождение ребенка.
Дело в том, что единственная дочь Норкина родила девочку. К слову, это уже второй ребенок наследницы ведущего. Андрей Владимирович сам поспешил поделиться с общественностью данным событием, сообщив о нем в своем "Инстаграме".
Стоит отметить, что за достаточно долгий брак Андрей и Юлия Норкины завели четырех детей. При этом двое из них являются родными, а еще двое – усыновленными.
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