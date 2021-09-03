"Залетела и в ЗАГС потащила": Рапунцель из "Дома-2" стала женой стриптизера

Беременная звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель сыграла свадьбу с возлюбленным. Народ устроил шумиху.

В инстаграм-аккаунте Алены Рапунцель появилась громкая новость — 3 сентября она сыграла свадьбу с молодым стриптизером Ильей Семиным. Парочка расписалась в ЗАГСе без лишних глаз. Торжественную вечеринку с гостями решили устроить в отдельный день. Примечательно, что звезда шоу "Дом-2" стала женой в ожидании малыша. Ребенка зачали до заключения брака в результате страстного романа.

Инстадива сообщила о праздничном событии в разделе "Истории". Там она показала короткое видео, как целуется с мужем в белоснежном платье рядом со свадебной аркой. 24-летняя Алена Рапунцель поблагодарила фанатов за поздравления.

Пользователи Сети решили обсудить замужество звезды шоу "Дом-2" в комментариях к ее последней публикации. Мнения разделились: кто-то порадовался за девушку, кто-то не поверил в плодотворность союза Алены Рапунцель и Ильи Семина. "Сбылась мечта, залетела и в ЗАГС потащила", "Ну и молодцы. Кто знает что будет, но верьте в лучшее", "После вашего празднования с утра не будут видосы в новостной ленте, как вы подрались?" — выразился народ.

Алена Рапунцель рада, что тусовка с друзьями в ресторане не состоялась в день свадьбы. Церемония утомила ее и обрекла на усталость. После того, как влюбленные обменялись кольцами, они поехали на фотосессию. Нежные кадры звезда шоу "Дом-2" обещала опубликовать позднее.

