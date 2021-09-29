"Осуждений не боюсь": 66-летняя Копенкина покрасовалась в бикини

Экс-супруга Прохора Шаляпина – Лариса Копенкина в свои 66 лет абсолютно счастлива и умеет радоваться жизни.

После развода с молодым артистом бизнесвумен не стала унывать, а продолжила жить на полную катушку. Недавно Копенкина объявила о помолвке с новым избранником, а теперь экс-супруга Прохора Шаляпина отправилась на отдых в Египет, и, судя по всему, ей там очень нравится.

Накануне в инстаграм-аккаунте Ларисы появилась целая серия смелых снимков. На фотографиях пожилая женщина позирует в бикини на пляже, абсолютно ничего не стесняясь. Возможно, фигура женщины в таком возрасте уже далеко от идеала, но Копенкину это совсем не смущает.

Провокационные снимки бизнесвумен сопроводила веселыми стихами, вероятно, собственного сочинения. В строчках Копенкиной явно прослеживается ее оптимистичное и беззаботное отношение к жизни.

"Не боюсь чужих я взглядов, осуждений не боюсь, в моей жизни все в порядке и живу, как я хочу!" – написала экс-возлюбленная Шаляпина.

Подписчики бизнесвумен пришли в восторг от ее смелости и оптимизма. Люди заметили, что открытый купальник только подчеркивает многочисленные достоинства ее фигуры, и посоветовали и дальше "бомбить всех позитивом". Впрочем, так она и делает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшая жена Прохора Шаляпина нашла себе молодого любовника.