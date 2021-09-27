"Приехали...": рассказавший о раке Газманов обратился к публике

Родион Газманов участвует в шоу "Фактор страха" на НТВ. В проекте он сталкивается с разными трудностями. Вот и теперь с ним произошла неприятность.



Ранее певец рассказывал, как пострадал от рака. Звезде пришлось пронести членистоногое во рту. В итоге рак сильно поцарапал его. Но опускать руки сын Олега Газманова не намерен. Судя по всему, подобные курьезы только подзадоривают на прохождение новых испытаний.

Недавно музыкант поучаствовал в ралли ретромобилей. Ему и его команде предстояло проехать все пункты за четко оговоренное время. Родиону Газманову досталась роль водителя в ретромобиле, а другие члены экипажа снимали все происходящее.



Поездка получилась непростой. Родион Газманов признался, что машина оказалась не очень удобной в управлении по сравнению с современными автомобилями. Кроме того, прямо в дороге произошла поломка авто. Певец пожаловался, что у него провалилась педаль газа. "Приехали...", – написал он в сторис своего микроблога.

В итоге команде пришлось ждать специалистов, которые смогли бы им помочь. Однако каким-то образом Родиону Газманову самостоятельно удалось починить педаль газа. Несмотря на сложности, в целом мероприятием исполнитель остался доволен. В сторис своего инстаграм-аккаунта он обратился к поклонникам и поблагодарил за поддержку.