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Шоу-бизнес
Ургант встал грудью за публично оголившую зад дочь: Отличные стринги

Ургант встал грудью за публично оголившую зад дочь: Отличные стринги

Иван Ургант является одним из самых примерных семьянинов отечественного шоу-бизнеса. Уже много лет он счастлив в браке со своей школьной любовью Натальей Кикнадзе. Пара занимается воспитанием троих детей. Помимо двух совместных детей, они вместе воспитывают и старшую дочь Натальи, Эрику.
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Известно, что ведущий не сразу смог покорить избранницу. После окончания гимназии их пути разошлись. Однако разлука не стала долгой. Уже в 2007 году артист женился на возлюбленной, что чуть позднее стало настоящей сенсационной новостью. Они скрыли событие от лишних глаз, уже тогда Иван отказывался говорить о своей личной жизни. Через год у пары родилась первая дочь, а через семь – еще одна наследница.

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

О своем знакомстве с Эрикой артист рассказывал сам. Он вспоминал, что все случилось, когда девочке было всего пять лет. По словам Ивана Урганта, тогда малышка в красных колготках внимательно посмотрела на него и вдруг крепко взяла за руку. Он подчеркнул, что с тех пор он перестал быть "Ваней" и стал "папой", любовь к красному только растет, а его руку Эрика так и не отпустила.

Сейчас девушке уже 21 год. Она живет в США и учится в одной из самых престижных частных школ для дизайнеров. Она любит экспериментировать со своей внешностью, часто красит волосы и брови, а на ее теле можно увидеть татуировки и самые разные проколы. В своем популярном личном блоге Эрика делится различными крайне откровенными фотографиями.

Пользователи часто задаются вопросом, как отец девушки реагирует на подобные проявления. Накануне она выложила снимок на леопардовом фоне. Падчерица знаменитость обнажила ягодицы и прикрыла голое тело лишь тонкими красными стрингами со стразами. Некоторые поклонники сочли кадры крайне уместным: "Отличные стринги", "Ну, ты и дива", "Королева", – указали они. Другие же осудили Эрику и поинтересовались, видит ли такие откровения сам ведущий. "А твой папка на тебя подписан?" – иронично ответил всем Иван Ургант и поставил лайк снимку, таким образом заступившись за девушку.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 13:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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