Ургант опубликовал редкое фото маленькой дочери: Вы одинаковые

Несмотря на то, что артист является примерным мужем и отцом, он практически никогда не выставляет напоказ свою супругу и дочерей. Все дело в том, что Иван никогда не понимал, зачем личное нужно обязательно делать публичным. Такой тактики он придерживается и сейчас. Однако бывают и небольшие исключения.
Накануне его младшей дочери, Лере, исполнилось шесть лет. В личном профиле Ивана Урганта появился снимок радостной темноволосой девочки с каре. Она позировала, сидя в гордом одиночестве за праздничным столом. На тарелке малышки лежал бургер, а она сама явно наслаждалась всем происходящим.
На фотографии дочь ведущего "Вечернего Урганта" одета в темный свитер с принтом в виде большого красного сердца и маленькими щенками из известного мультфильма. Ее прическу украшает розовый ободок с небольшим цветком. Пользователи давно не видели девочку и просто ахнули от того, насколько сильно она похожа на звездного папу.
"Вы одинаковые", "Какая красавица, просто копия Ваша", "Сразу видно, папина дочка", "Ой, Ваша девочка", "Какая милашка! Ваня с каре", "Ой, это маленький Ургант", "Ваша дочь, на маму меньше похожа", "Это Вы!", "Я в шоке, нельзя быть настолько одинаковыми", "Красавица наша", – прокомментировали подписчики.
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