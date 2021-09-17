Скрывшая лопоухость под париком Андреева встретилась с Ургантом в тайной комнате

Известную актрису Паулину Андрееву не сразу узнали.

Телеведущий Иван Ургант выпустил новый музыкальный клип. Артист сделал кавер на композицию "Ночной каприз" коллектива "Моральный кодекс".

В центре сюжета ролика одинокий мужчина, его играет Ургант. Герой заселяется в небольшой мотель. В номере персонаж через стекло любуется на прекрасную девушку в тайной комнате. С прелестницей у героя своеобразное свидание. Образ красавицы воплотила в жизнь звезда сериала "Метод" Паулина Андреева.

Зрители не сразу узнали супругу режиссера Федора Бондарчука. Интернет-обитатели отметили, что актриса спрятала уши за длинными локонами парика, дескать, именно это сбило их с толку.

"Не забывайте про Гришу, Иван! 👍а Паулину почему то не сразу узнала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Паричок", "Ой, блин...думаю, что за знакомая актриса...ушки потому что спрятала😁", "Я тоже не узнала, пришлось смотреть, кто в главных ролях", "Сразу узнал, с "Метода" очень внешность понравилась. Очень выразительное лицо, в частности, подбородок и скулы)", – рассуждали пользователи Сети.

Отметим, несколько лет назад Паулина Андреева в программе Ивана Урганта "Смак" призналась, что на съемках фильма "Мифы" гримеры приклеивали ее уши к голове скотчем – так нужно было по сценарию. По словам Паулины, ее от природы нестандартные уши оказались неподатливы и постоянно норовили отклеиться, что очень мешало съемкам. В подростковые годы Андреева очень комплексовала из-за лопоухости, но с возрастом она перестала переживать на счет этого.