Моргенштерн поиздевался над голодной толпой и начал продавать бургеры за 666 рублей

Моргенштерн уже давно известен не только своими треками, музыкальными клипами и эпатажным поведением. Артиста в его 23 года уже можно назвать успешным ресторатором. Дело в том, что он открыл ресторан Kaif Provenance.
Фанаты музыканта тут же ринулись пробовать все позиции из меню, как только заведение открылось. Туда также часто захаживали коллеги Моргенштерна. Заметим, что певец серьезно относился к этому делу. Иногда он сам разносил еду и принимал заказы у гостей.
Теперь муж Дилары решил пойти по стопам Тимати и открыть бургерную Kaif Burger. По его словам, цены здесь будут такие же, как и в других кафе. Несмотря на дорогой ремонт, прийти сюда сможет каждый желающий.
Некоторых позабавили, а некоторых откровенно шокировали цены на два бургера. Так, бургер от самого Моргенштерна стоит 666 рублей, а бургер от его друга Славы Марлоу – 448 рублей.
Во время открытия блогер-миллионик не стал разрезать ленточку. Звезда вытащил из столпы первого попавшегося прохожего и попросил это сделать за него. Парень не растерялся и открыл заведение.
"Я такой же человек, как и вы все. Поэтому сюда может приехать каждый и поесть. Мои бургерные вкусные и они квадратные", – рассказал подробнее рэпер.
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