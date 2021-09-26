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Шоу-бизнес
Моргенштерн поиздевался над голодной толпой и начал продавать бургеры за 666 рублей

Моргенштерн поиздевался над голодной толпой и начал продавать бургеры за 666 рублей

Моргенштерн не устает удивлять поклонников. На это раз он начал продавать бургеры за 666 рублей.
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Моргенштерн уже давно известен не только своими треками, музыкальными клипами и эпатажным поведением. Артиста в его 23 года уже можно назвать успешным ресторатором. Дело в том, что он открыл ресторан Kaif Provenance.

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Фанаты музыканта тут же ринулись пробовать все позиции из меню, как только заведение открылось. Туда также часто захаживали коллеги Моргенштерна. Заметим, что певец серьезно относился к этому делу. Иногда он сам разносил еду и принимал заказы у гостей.

Теперь муж Дилары решил пойти по стопам Тимати и открыть бургерную Kaif Burger. По его словам, цены здесь будут такие же, как и в других кафе. Несмотря на дорогой ремонт, прийти сюда сможет каждый желающий.

Некоторых позабавили, а некоторых откровенно шокировали цены на два бургера. Так, бургер от самого Моргенштерна стоит 666 рублей, а бургер от его друга Славы Марлоу – 448 рублей.

Во время открытия блогер-миллионик не стал разрезать ленточку. Звезда вытащил из столпы первого попавшегося прохожего и попросил это сделать за него. Парень не растерялся и открыл заведение.

"Я такой же человек, как и вы все. Поэтому сюда может приехать каждый и поесть. Мои бургерные вкусные и они квадратные", – рассказал подробнее рэпер.

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Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 сентября 2021, 16:06 Источник: Star Hit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

Гость865867
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Не нарывалось это чучело на пиждюлину пока? Считает что ему всё допустимо?
1

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