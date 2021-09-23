"Разлагают молодежь": Названного уродом Моргенштерна пнула Виктория Боня

Скандально известный рэпер нашел защитницу в лице звезды шоу "Дом-2". Виктория Боня встала грудью за оскорбленного артиста и пнула его делать добрые дела. По ее словам, Моргенштерн не виноват в том, что дети растут бескультурными и невоспитанными. "Мы можем обвинять Алишера в том, что он пишет песни, которые разлагают молодежь. Мы можем искать крайних где угодно, но только не в корне настоящей проблемы", — выразилась Виктория Боня.
Все началось с того, что член Общественной палаты Екатерина Мизулина крайне негативно высказалась о Моргенштерне. Согласно ее позиции, трагедии со стрельбой в учебных заведениях происходят из-за рэпера и тех, кто на него похож. Женщина назвала артиста и ему подобных уродами.
А вот Виктория Боня уверена в обратном — песни не играют особой роли в том, что молодежь деградирует. Она считает, что детям должны прививаться правильные ценности и воззрения, а также им нужно уделять больше внимания, любви и заботы.
В своей речи знаменитость буквально пнула Моргенштерна делать добрые дела. Виктория Боня заявила, что артисту надо рассказывать детям об истории своего карьерного успеха и помогать им раскрывать свой потенциал. "Нужно привлекать к воспитанию молодежи людей, которые их вдохновляют", — выразилась теледива.
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