"Боимся за Алишера": Моргенштерн может повторить судьбу спившегося отца

Отец Алишера Моргенштерна умер в юном возрасте из-за пристрастия к алкоголю. Близкие певца боятся, что он повторит судьбу родителя.

Недавно женившегося рэпера воспитывали мама и отчим. Отца рядом не было, сначала он ушел из семьи к другой женщине, а потом и вовсе скоропостижно скончался от алкогольной зависимости. Родственники музыканта замечают его поразительное сходство с отцом, но это вызывает у них беспокойство. Семья Моргенштерна боится, что рэпер сопьется.

Вторая жена Тагира Валеева, родителя Алишера, Татьяна крайне редко появляется на публике. Однако недавно в интервью именно она первой высказала свои опасения относительно разгульной жизни молодого музыканта. "Мы правда боимся за Алишера. В голову лезут жуткие мысли, что он повторит судьбу отца". Женщина добавила, что за своего сына, сводного брата Моргенштерна, она не переживает, так как у него никогда не было проблем с алкоголем.

Напомним, недавно Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Свадьба получилась крайне резонансной. Торжество устроили в стилистике 90-х годов на борту теплохода. Ведущей была скандальная дива Ксения Собчак, а в конце праздника гостей обыскивала полиция. Вероятно "наркошмон", как назвала обыск в своем блоге Собчак, устроили специально для развлечения гостей. Все-таки рейд был уж очень в духе лихих 90-х.