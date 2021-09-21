Сексапильная Ратаковски оголилась за деньги

После родов Эмили Ратаковски не забросила модельный бизнес и продолжила успешную карьеру. Недавно она снялась для рекламы канадской фирмы, которая выпускает брендовую одежду. Брюнетка примерила на себя несколько образов, ради одного из которых пришлось полностью оголиться.
Эмили Ратаковски избавилась от одежды и надела пуховое пальто, чтобы прорекламировать его на камеру и спрятать интимные места. Снимок уже разместили на сайте Passion. Во время съемки модель взяла в руки скальный молоток, чтобы войти в образ дерзкой альпинистки.
Кроме того, в Сети появился еще один кадр с пикантной фотосессии. Голливудская дива показала на нем роскошные бедра, обтянутые тонкими колготками. На этот раз Эмили Ратаковски предстала в роли рыбачки — в руках появилась удочка.
Напомним, модель стала матерью в начале марта. За несколько недель после этого ей удалось неверотяным образом подтянуть фигуру и добиться плоского живота. У поклонников сложилось впечатление, что Эмили Ратаковски вовсе не рожала.
Также звезду обругали за кадры с маленьким сыном. Пользователи Сети решили, что женщина использовала ребенка как креативный аксессуар для съемки. Многие отметили, что Эмили Ратаковски не научилась правильно держать малыша на руках.
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