"Воровал у мамы золото": вскрылось постыдное прошлое мужа Азизы

В прошлом месяце певица Азиза стала официальной женой итальянца Алессандро Лортэ, который позже оказался уроженцем Липецка.

Практически сразу после пышной свадьбы артистки стали появляться занятные подробности о прошлом ее избранника. Оказалось, что настоящее имя мужчины – Александр Соколов. Прошлое итальянского бизнесмена скрывает множество тайн.

В студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" выяснилось, что избранник звезды раньше любил азартные игры. Из-за своего пристрастия мужчина спустил много денег, которые он даже не заработал самостоятельно.

"Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард," – рассказала знакомая матери Соколова.

Родительнице Александра позже приходилось выкупать свои украшения в ломбарде. А по свидетельству еще одной знакомой – Людмилы Королевой, однажды будущий "итальянец" унес из дома телевизор, а позже рассказал, что квартиру ограбили. Из-за долгов Соколова банк отобрал у семьи квартиру да повесил на мать долг в размере сто тысяч евро. Теперь этот долг высчитывается из зарплаты брата Александра Соколова, а сам игрок и его мать официально не работают, чтобы не отдавать долги.

Также стало известно, что в роддоме мать отказалась от будущего мужа певицы Азизы. Мальчик родился с шестью пальцами, что вызвало ужас женщины. Тогда временно опекуншей ребенка стала бабушка.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о другой жуткой тайне возлюбленного певицы Азизы.