"Истекала кровью": Вскрылась жуткая тайна мужа Азизы

Свекровь певицы Азизы сообщила о мучительном прошлом. Народ в ужасе от шокирующих деталей.

Свадьба певицы Азизы с итальянским возлюбленным Алессандро Лортэ не на шутку удивила россиян. Когда выяснилось, что избранник артистки вовсе не итальянец, а обычный эмигрант, который испытывает потребность в деньгах, звезду стали уговаривать развестись. Однако брак по расчету — это далеко не самое страшное, как выяснилось в студии "Пусть говорят". Певица Азиза связалась с человеком, чей отец оказался жестоким насильником. В семье Алессандро творился такой кошмар, что и страшно представить.

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Свекровь артистки Людмила Соколова пришла на ток-шоу, где вывалила правду о том, как едва спаслась после нападения экс-супруга. Он настойчиво хотел возобновить отношения с женщиной, но та отказалась. В итоге начался скандал с поножовщиной, Людмила Соколова чудом не погибла.

Отвергнутый отец Алессандро заявил экс-супруге, что она умрет. По ее словам, мужчина заранее запланировал убийство. "У него был газовый баллончик, он начал в меня брызгать. Потом у него был кинжал, который он вытащил и вонзил мне в спину, и меня им протыкал. Я сердце закрывала рукой и ногой, поэтому у меня шрамы. Потом он меня заставил зайти в ванну, раздеться, мыться, еще меня там бил", — поделилась свекровь певицы Азизы на шоу "Пусть говорят".

Людмила Соколова умоляла насильника вызвать ей скорую помощь, но он не поддавался на уговоры. "Я истекала кровью", — заявила женщина, вспоминая трагическое прошлое. Мужчина вышел покурить в перерыве между издевательствами над бывшей супругой, тогда она чудом сумела выбить посреди зимы оконную раму и через окно второго этажа выбралась на улицу.

Эта история потрясла гостей программы "Пусть говорят". Теперь все неравнодушные люди надеются, что муж певицы Азизы не унаследовал от отца агрессивное поведение и садистские наклонности.