"Взял ружье и ушел": к мужу известного режиссера нагрянула полиция

Мужчина остановился в отеле The Ritz-Carlton в центре столицы. По имеющейся информации, гости отеля пожаловались, что в номере Дениса Молчанова якобы находятся оружие и наркотики.
Приехавшие на место правоохранители стали проверять поступивший сигнал. В свою очередь Валерия Гай Германика поведала, что ранее поссорилась с избранником. Разгневанный супруг режиссера взял ружье и ушел из дома.
Также знаменитость заявила, что запрещенных веществ у ее возлюбленного нет. Валерий Гай Германика предполагает, что мужчина мог взять с собой БАДы, которые посоветовал ему пить врач.
Напомним, Валерия Гай Германика замужем второй раз. Она говорила о том, что в бизнесмене Денисе Молчанове нашла свою опору и поддержку. Предприниматель удочерил ее наследниц Октавию и Северину, а два года назад режиссер родила ему сына Августа.
Как писали "Дни.ру", с отцом первой дочери Октавии Валерия разошлась еще до рождения девочки. В 2015 году Гай Германика вновь вышла замуж. Ее избранником стал танцор Вадим Любушкин. Этот брак распался через четыре месяца.
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