Германика оправдалась за дочерей

Режиссер вовсе не стремилась к эпатажу, как подумали многие. Ей просто нравится такой выбор.

У 33-летней Валерии Гай Германики подрастают две дочери – девятилетняя Октавия и Северина, которой скоро исполнится год. Но почему режиссер со странным псевдонимом (от рождения она была Дудинской) выбрала не менее странные имена для своих детей?

"Это все вопросы праздные. Из серии "почему Володька сбрил усы?" и "Где находится нофелет?" – отвечает Валерия. – Мне просто нравится. Если бы я дочь назвала Баррикадой, я бы вложила великий революционный смысл в акт называния дочери. Или Вилена, как раньше называли советских детей. А я просто назвала, потому что нравится. Имя Северина я придумала лет за шесть до рождения. Октавию я еще не видела, когда придумала это имя – она была у меня в животе".

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) Фев 8 2017 в 3:07 PST

Рассказала Гай Германика и о желаниях старшей дочери: "Она у меня не снималась в кино, потому что я давно не снимала кино. Она снимается в клипах, каких-то роликах. У нее и гонорар есть. Последний свой гонорар она отдала на украшение храма цветами на Благовещение. Все свои деньги. Мы вместе приняли это решение".

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) Мар 20 2017 в 11:05 PDT

Интересно, что с Валерий мало кто хочет работать. Но ее это не огорчает. "Вы видели современных режиссеров? Что мы можем дать друг другу? Ничего! Мы на разных ветках какого-то трухлявого дуба сидим. К кому мне прислушиваться? Я глас вопиющего в пустыне в своей профессии. Мне говорят, что со мной никто работать не хочет. Да они врут мне специально – это с ними никто не хочет работать", – заявила режиссер в эфире "ОК на связи!"