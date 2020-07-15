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"Неформальная красота": Гай Германика вырастила свою копию

Гай Германика. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад одна из дочерей Валерии Гай Германики отпраздновала свой день рождения. 12-летняя Октавия удивила поклонников нестандартным образом и призналась, что во всем хочет быть похожей на звездную маму.
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Знакомые Гай Германики отмечают, что дочь режиссера развита не по годам. Звезда российского кинематографа часто выкладывает рассуждения девочки в личном блоге в "Инстаграм" и задает неоднозначные вопросы своим подписчикам. Многочисленная аудитория Валерии уверена, что через несколько лет Октавия даст фору философам современности и займет свою нишу в искусстве XXI века.

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Неудивительно, что девочка так много читает и интересуется творчеством фанатиков своего дела. Октавия во всем подражает своей маме и с самого детства пытается полностью скопировать ее образ. В обычной жизни 12-летняя наследница не пользуется косметикой, но по случаю своего дня рождения она решила сделать исключение.

Девочка учится в частной православной школе. В данном заведении не поощряются яркие наряды и даже самый легкий макияж. Впрочем, на праздничной фотосессии Октавия смогла "оторваться". Валерия Гай Германика позволила дочери воспользоваться ее темной помадой и прикрыть платье грубой кожаной косухой.

Всем поклонникам режиссера сразу же стало понятно, что Октавия похожа на мать не только внешностью, но и той же самой "неформальной красотой". Комментаторы в социальной сети отметили, что девочка унаследовала все самое лучшее – нестандартную внешность и чувство стиля.

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Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official)

Напомним, Германика воспитывает троих детей. По сей день звезда держит в строжайшем секрете имя отца Октавии, с которым она не была расписана. Средняя дочь – Северина родилась в браке с танцором Вадимом Любушкиным. Стоит отметить, что Валерия развелась с ним до рождения девочки. А в ноябре прошлого года Германика стала мамой в третий раз. Она подарила сына Августа своему новому мужу – бизнесмену Денису Молчанову

Автор: 15 июля 2020, 15:51 Источник: Инстаграм Валерии Гай Германики ✓ Надежный источник
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