"Ты заслужил": Катя Лель публично заласкала голого красавца

Певица Катя Лель сделала супругу приятный подарок. Обнаженное тело мужчины взорвало Сеть.

Звездная блондинка Катя Лель успешна в браке, ее семейному счастью можно только позавидовать. Более 16 лет артистка живет с супругом Игорем Кузнецовым, от которого она родила дочь Эмилию. Певица не выносит интимные дела на всеобщее обозрение и нечасто обсуждает с фанатами своего избранника. Однако в 49-й день рождения мужа Катя Лель сделала исключение. Исполнительница хита "Мой мармеладный" поделилась в "Инстаграм" особой фотографией. На ней мужчина предстал голым.

Российская артистка расхвалила именинника и отметила, что он шикарно выглядит. Звезда отметила, что Игорь Кузнецов хорошо сохранился, благодаря ее искренним чувствам. Катя Лель заласкала мужа словами, поблагодарила его за крепкий союз и общего ребенка. "Желаю тебе осознанности во всех проявлениях и крепкого здоровья! До сих пор не понимаю, почему ты? Похоже, из прошлых воплощений ты заслужил любовь. Будь счастлив, милый мой!" — написала певица.

Пользователи Сети присоединились к чувственному поздравлению. Игорь Кузнецов произвел на них приятное впечатление. Народ поддержал Катю Лель и ее мужа комплиментами. "Игореню с днюхой! Отличный мужик!", "Очень красивая пара", "Таким мужем можно гордиться! Вы счастливая женщина!" — отреагировали россияне.

