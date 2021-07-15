"Происходит безумие": Заявившая о связи с НЛО Катя Лель обложилась железными банками

Певица Катя Лель предалась пугающим мыслям. Звезда решила посетить процедуры.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" несколько лет назад начала говорить о том, что была похищена НЛО. Также она утверждала, что у нее есть ДНК неизведанных существ. Кроме того, Катя Лель рассказывала, что у нее есть клоны на разных планетах. Кто-то всерьез воспринял шокирующие заявления артистки, кто-то молча покрутил у виска. До сих пор знаменитость не отказывается от своих слов, считая, что на нее возложена особая миссия. Совсем недавно Катя Лель вышла на связь с фанатами в инстаграм-аккаунте и призналась, что ее терзает тревога.

"Меня очень беспокоит этот мир. Меня очень беспокоит, что сегодня происходит безумие. В этом мире действия, которые абсолютно не должны происходить для человечества", — странно выразилась певица, расслабляясь на лоне природы. Звезда порекомендовала поклонникам не паниковать, излучать высокие вибрации и быть доброжелательными друг к другу.

Артистка отметила, что отдыхает с семьей в Адыгее. Певица остановилась с близкими в санатории. Там Катя Лель посетила сеанс вакуумного баночного массажа. Знаменитость назвала эту процедуру чудесной, способной омолаживать и ставить опущенные органы на место. "Просто фантастические какие-то банки громадных размеров из меди", — поведала Катя Лель в небольшом видеоролике.