Дмитрию Колдуну сожгло лицо промышленным растворителем

Певец Дмитрий Колдун вспомнил об участии в популярном шоу.



В свежем интервью певец Дмитрий Колдун рассказал, что участие в шоу "Точь-в-точь" приносило ему неимоверное удовольствие. Благодаря проекту зрители узнали вокалиста с новой стороны. Однако на съемках шоу артисту сожгло лицо.

Однажды во время подготовки к номеру Колдун почти шесть часов просидел в кресле гримера. Артисту можно было отлучаться только в туалет. Дмитрию то и дело становилась дурно от запаха клея, которым прикрепляли элементы грима. По словам певца, специалисты пользовались очень ядовитым клеящим составом для обуви. После программы грим снимали промышленным растворителем. От контакта с едкой жидкостью у Колдуна остались ожоги на лице.

На плохом Дмитрий старается не зацикливаться. Вокалист отметил, что ожоги зажили, а хорошие воспоминания о проекте остались.

Дмитрий Колдун рассказал также, что в период пандемии сидел без работы. Освободившееся время он посвятил семье и поиску нового звучания. Знаменитость ушла от привычной манеры исполнения. Теперь песни Колдуна будут легкими и мелодичными.

Несколько недель подряд вокалист был рядом с супругой и детьми. У артиста подрастает восьмилетний сын Ян и пятилетняя дочь Алиса.

С женой Викторией Дмитрий познакомился еще во время учебы в школе. Колдун и его избранница знакомы более 20 лет. Певец не скрывает, что его работа связана с большим количеством соблазнов – вокруг него очень много красивых девушек. Между тем вокалист дорожит браком.