"Это шок!": Экс-продюсер раскрыла скандальную правду о "Доме-2"

Бывшая сотрудница шоу "Дом-2" Татьяна Светлова сделала громкое заявление. Поклонники телестройки ошарашены.

В конце 2020 года руководство ТНТ объявило, что шоу "Дом-2" закрывается. Однако культовый проект не рухнул, а претерпел изменения и стал транслироваться на канале "Ю". Казалось, что колоссальных преобразований внутри телестройки не произошло, но продюсер Татьяна Светлова заявила, что все перевернулось с ног на голову.

Женщина рассказала, что фундамент проекта на ТНТ заложил Алексей Михайловский: благодаря ему, "Дом-2" развивался, был интересен зрителям и достиг невероятной популярности. А с уходом этого человека, по словам Татьяны, телестройке пришел конец. Экс-продюсер шоу полагает, что сейчас программа пришла в упадок, а руководят ей неумелые "бизнесмены и жополизы".

Как сообщила Светлова, сотрудники "Дома-2" согласились на правила, которые установило новое руководство проекта, хотя невероятно почитали Алексея Михайловского. "ЭТО ШОК!" — выразилась Татьяна. По ее мнению, без идейного вдохновителя у телестройки не получится процветать, как раньше.

До сих пор точно не известно, почему Алексей Михайловский отказался от работы с шоу "Дом-2". Татьяна Светлова предполагает, что мужчину поставили из-за зависти, поэтому ему пришлось уйти в тень. В настоящее время он не афиширует свой образ жизни и часто путешествует вместе с супругой Натальей Варвиной.