"Пенсионерам скидки есть?": 82-летнюю Волкову сняли в секс-шопе

В Благовещенске продолжается Открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень". Одна из самых ожидаемых его премьер – картина "Бабки". Это режиссерский дебют Никиты Владимирова – внука легендарной Алисы Фрейндлих.

Бабушка, дед и мама Никиты Владимирова – профессиональные артисты театра и кино. Поэтому было бы странно, не продолжи парень славную династию. Он учился на актера в школе-студии МХАТ, после 2-го курса перевелся на продюсерский факультет, а сейчас дебютировал как режиссер.

Его картина "Бабки" – это ироничный и трогательный взгляд на мир, в котором живут два пожилых человека. Им трудно привыкнуть к пластиковым карточкам, к живущим рядом проституткам и уличному хулиганству. У каждой – свое прошлое и своя беда. Одна живет с сыном-наркоманом, а вторая отдала всю жизнь работе и теперь осталась одна. А вот их будущее...

Картина длится всего час, но Никита Владимирова насыщает каждую минуту экранного времени водоворотом событий, где есть место и погоне, и любви, и штурму полиции, и встрече с наркобароном, и даже походам в секс-шоп.

Да-да, старушки открывают в квартире эротический салон, а для оснащения его презервативами и прочим рабочим инструментом отправляются отовариваться в магазин "Интим"! Когда героиня 82-летней Ольги Волковой спрашивает там: "А пенсионерам скидки есть?", зрители начинают хохотать – блестящая сцена!...

Вообще, Волкова в этой картине проявляет все мощь своего комедийного таланта. Хотя ей приходится тут быть то с синяком под глазом, то обличаться в костюм фехтовальщицы, то помогать путанам из притона.

Вероятно, в этой картине могла бы сыграть и бабушка режиссера – 86-летняя Алиса Фрейндлих. Но тогда Никиту Владимирова могли бы упрекнуть в семейственности. Поэтому даже его родная мать – актриса Варвара Владимирова – появляется в ленте только в небольшом эпизоде.

Но они точно могут гордиться сыном и внуком – он не подвел семью!