Трава и скромный крест: что стало с могилой Вилли Токарева

Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с раком.

9 августа 2019 года знаменитый музыкант был похоронен на старом Калитниковском кладбище столицы. На этом погосте не часто хоронят выдающихся москвичей, однако его выбор был обусловлен расположением. Кладбище находится в Таганском районе города, почетным жителем которого являлся Вилли Токарев.

На старом погосте найти место захоронения великого артиста довольно трудно, ведь внешне оно почти не отличается от других. Спустя два года после кончины Токарева журналисты с трудом отыскали его могилу. Оказалось, что выглядит она очень скромно. Земляной холмик засажен зеленой травой, в изголовье стоит простой деревянный крест, а рядом – портрет покойного в раме за стеклом.

На могиле Токарева корреспонденты "ЭГ" встретили одного из преданных поклонников музыканта. Мужчина по имени Сергей признался, что часто приходит к покойному, слушает его музыку и разговаривает с шансонье. По мнению фаната, могила выглядит слишком просто для такого человека-легенды.

Тем не менее, видно, что за последним пристанищем Токарева тщательно ухаживают. Здесь чисто и довольно уютно, кто-то из близких регулярно приносит сюда свежие розы. И, возможно, излишне скромным место захоронения кажется лишь на первый взгляд. Зеленая трава вполне может быть дорогостоящим газоном, а плющ на ограде – дизайнерским решением.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда.