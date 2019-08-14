Родственники сделали заявление впервые после смерти Токарева

"Мы, семья и близкие Вилли Ивановича Токарева, благодарим всех, кто выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великого Маэстро, кто проводил его в последний путь", – говорится в послании.
Также сообщается, что официальный сайт Вилли Токарева – willitokarev.ru – будут поддерживать в рабочем состоянии наследники звезды. Администраторы ресурса всегда готовы проконсультировать журналистов и поклонников по вопросам биографии умершего артиста.
"Всю жизнь Вилли Токарев посвятил музыке. Своим творчеством он приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы. Они уже давно в генетической памяти нескольких поколений слушателей всего русскоговорящего мира", – отмечается далее.
Родственники звезды отметили, что в скорбные для них дни не давали прессе комментариев и интервью. Поэтому все те, кто позволял себе высказывания об обстоятельствах жизни и смерти Вилли Токарева в СМИ, никакого отношения к артисту не имеют. Более того, заявления этих якобы друзей – "исключительно плод их собственной фантазии".
Напомним, что 22 мая Вилли Токарев попал в реанимацию, а 4 августа скончался в столичном онкологическом центре на 85-м году. Похоронили певца на старинном Калитниковском кладбище Москвы.
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