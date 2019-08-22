В гробу Вилли Токарева оказалась другая звезда

Во время похорон наследники Вилли Токарева дарили всем пришедшим проститься с артистом диски. Это было очень трогательно и символично. "Не забывайте папу, он достоин!" – просила дочь шансонье.
Спустя несколько дней после траурной церемонии семья певца направила в СМИ письмо, где написала: "Благодарим всех, кто выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великого Маэстро, кто проводил его в последний путь. Всю жизнь Вилли Токарев посвятил Музыке. Своим творчеством он приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы. Они уже давно в генетической памяти нескольких поколений слушателей всего русскоговорящего мира". И этот жест родных покойного артиста тоже достоин уважения.
Стоит отметить поступок молодой вдовы Токарева – киноведа Юлии Бединской-Токаревой. Звездного мужа она хоронила с приколотой на лацкан смокинга его любимой "фирменной" золотой звездочкой. Певец ею очень гордился и с удовольствием рассказывал: "Мне подарили эту звезду, когда впервые пригласили быть почетным гостем на церемонии вручения премии "Оскар". С тех пор ношу эти значки как память. Помимо этого красная звезда, символ Советского Союза, мне дорога эта память".
Напомним, Вилли Токарев 22 мая оказался в реанимации. Он скончался после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похоронили популярного артиста 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.
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