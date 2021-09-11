Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену

Выписавшийся из больницы 90-летний Иван Краско приехал в родной театр имени Комиссаржевской на сбор труппы.



Актер очень хотел встретиться с публикой. Однако сделать этого не удалось. Последствия инсульта дали о себе знать: артист не смог поучаствовать в спектакле. Почувствовавший себя неважно Иван Краско отправился домой и лег спать.

Стало известно, что из-за микроинсульта началось отслоение сетчатки. Теперь звезда театра и кино быстро теряет зрение. Кроме того, у актера возникли сложности с памятью, а это может стать причиной завершения его карьеры.



Врачи убеждают Ивана Краско пройти реабилитацию. Но восстановление под присмотром специалистов стоит очень дорого. Решается вопрос о восстановлении зрения знаменитости по квоте. Директор актера Вячеслав Смородинов сообщил, что Иван Краско еще очень слаб и пока до полного выздоровления еще далеко.

По словам представителя актера, он сильно сдал из-за недуга и ощущает себя "лет на 200". У звезды стали "ватными" ноги. В настоящее время Иван Краско находится дома под присмотром сыновей.

Напомним, о госпитализации Ивана Краско стало известно в конце августа. Артист обратился к врачам из-за сильной боли в голове и потемнения в глазах. Позже выяснилось, что у артиста случился микроинсульт. Знаменитость положили в реанимацию. К счастью, удар не привел к серьезным последствиям в виде паралича или проблем с речью.