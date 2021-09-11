Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Суббота
11 сентября
Лента новостей
13:17
Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину
13:15
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья
12:56
Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем
12:30
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез
12:29
Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков
12:09
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену
11:54
"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов
11:34
Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти
11:26
"Жаль Марину": Федункив развели с молодым итальянцем
10:55
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
10:52
"Надеюсь, твой не прочтет": Леонтьев проговорился о мужчинах помолодевшей Долиной
10:31
Градский заговорил после известия о госпитализации
06:51
Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России
04:09
В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек
02:37
К чему снится землетрясение
00:23
День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября
21:59
"Он просто забыл": Вайкуле оправдалась за предательство Крутого
21:48
На востоке Москвы в подвале жилого дома нашли 2 трупа
21:31
В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
21:19
Чудом выжившая МакSим удивила поклонников неожиданным поступком
21:02
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
20:46
История с продолжением: Пересильд провела вечер с Учителем
20:27
Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко
19:31
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
19:27
В Польше признали поражение перед Россией
19:13
На что пошла Пугачева ради тяжелобольного Моисеева
18:48
Резвящаяся на кровати Каменских вывалила грудь
18:23
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
18:09
Градского экстренно увезли в больницу с тяжелым поражением легких
18:00
Незатейливая мелодрама "Постучись в мою дверь" превзошла рекорд "Игры престолов"
17:56
Вскрылась правда об отношениях нового ухажера и сына Орловой
17:34
"Кровоизлияния и опухоль": Галич госпитализировали вместе с маленьким сыном
17:22
"Упокой, господи": Могила Баскова утопает в цветах
17:03
Известную актрису раздавил цементовоз
17:02
В Москве пенсионерка и ее внучка умерли после отравления арбузом
16:36
Киев готов бороться с "Северным потоком-2" бесконечно – пресс-секретарь Зеленского
16:27
Дочери запретили смотреть на любовные похождения Тимати
16:22
Располневшая Бузова на шесте вызвала оторопь: Фотошоп не спас
16:21
На похоронах Булдакова известного актера навсегда отвернуло от выпивки
15:36
Россияне потеряли дар речи из-за невероятных слухов о романе Лепса с Барановской
15:36
Отмолившая тяжелобольную жену звезда "Особенностей национальной охоты" рассказала о ситуации дома
15:32
Известие об уходе Мироновой поставило народ на уши
15:27
Житель Балашихи насмерть забил мать ногами в пьяной ссоре
15:24
Заявлено о разводе Моргенштерна: Жену разнесло
14:42
"Врачи дают неутешительные прогнозы": появились данные о состоянии Макеевой
14:42
Появились данные о последствиях тяжелого недуга Заворотнюк: Проникает глубоко
14:39
Опустошенная Паркер из "Секса в большом городе" сообщила об уходе сына
14:32
"Вместе 7 лет": Заворотнюк рассекретила тайного любовника
14:02
Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 20 сентября
14:01
У звезды сериала "Патриот" Антона Жижина родился ребенок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
В Кремле сожалеют о поддержке Лукашенко – экс-замминистра энергетики РФ
Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась
Всплыли сенсационные детали отношений Билана и Бузовой: Готова к новому роману
"Это будет прорыв": Лукашенко заговорил об изменении отношений Белоруссии и России
Прислонился лбом к гробу: как Путин простился с Зиничевым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену

Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену

Выписавшийся из больницы 90-летний Иван Краско приехал в родной театр имени Комиссаржевской на сбор труппы.
прочитано 293 раза

Актер очень хотел встретиться с публикой. Однако сделать этого не удалось. Последствия инсульта дали о себе знать: артист не смог поучаствовать в спектакле. Почувствовавший себя неважно Иван Краско отправился домой и лег спать.

ПО ТЕМЕ

"Нарушение мозгового кровообращения": сраженный инсультом Краско теряет зрение

Всплыли жуткие фото сраженного инсультом 90-летнего Краско

 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Стало известно, что из-за микроинсульта началось отслоение сетчатки. Теперь звезда театра и кино быстро теряет зрение. Кроме того, у актера возникли сложности с памятью, а это может стать причиной завершения его карьеры.

Врачи убеждают Ивана Краско пройти реабилитацию. Но восстановление под присмотром специалистов стоит очень дорого. Решается вопрос о восстановлении зрения знаменитости по квоте. Директор актера Вячеслав Смородинов сообщил, что Иван Краско еще очень слаб и пока до полного выздоровления еще далеко.

По словам представителя актера, он сильно сдал из-за недуга и ощущает себя "лет на 200". У звезды стали "ватными" ноги. В настоящее время Иван Краско находится дома под присмотром сыновей.

Напомним, о госпитализации Ивана Краско стало известно в конце августа. Артист обратился к врачам из-за сильной боли в голове и потемнения в глазах. Позже выяснилось, что у артиста случился микроинсульт. Знаменитость положили в реанимацию. К счастью, удар не привел к серьезным последствиям в виде паралича или проблем с речью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 12:09 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво

Все-таки пластика?

Шоу-бизнес

Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков

Артистка сочла это неприемлемым

Шоу-бизнес

Дерзко и неуместно: Пугачева устроила провокацию на похоронах друга

Звезда вызвала недоумение своим нарядом
Шоу-бизнес

Появились данные о последствиях тяжелого недуга Заворотнюк: Проникает глубоко

Раскрыты детали

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России
Россиянам дали советы по подготовке к сезону простуд

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+