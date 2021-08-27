"Нарушение мозгового кровообращения": сраженный инсультом Краско теряет зрение

Два дня назад актер был экстренно госпитализирован с признаками инсульта после нескольких дней плохого самочувствия. Позже опасный диагноз был подтвержден, однако медики вовремя оказали мужчине необходимую помощь, и состояние звезды удалось стабилизировать. Сегодня Иван Краско уже был переведен из реанимации в обычную палату, но лечение еще нужно продолжить.
Директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил:
"У него нарушение мозгового кровообращения."
Мужчина рассказал, что у артиста возникли некоторые проблемы с памятью, которых раньше не наблюдалось, даже несмотря на почтенный возраст Краско. Кроме того, у знаменитого пациента нарушилось боковое зрение, которое и так не было идеальным. Но есть и хорошие новости – они состоят в том, что после инсульта у актера нет проблем с речью и двигательный аппарат тоже в норме, хотя слабость, конечно, присутствует.
В беседе со "StarHit" Смородинов также сообщил, что Краско не хочет пропускать театральный сезон и уже рвется в бой, однако близкие понимают, что пожилому артисту все же предварительно понадобится реабилитация. Сможет ли Краско восстановить нарушенное зрение, пока неизвестно, но врачи дают благоприятные прогнозы. В больнице мужчина может провести еще около десяти дней.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что в Сети уже появились фото сраженного инсультом Ивана Краско.
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