Всплыли жуткие фото сраженного инсультом 90-летнего Краско

Ивана Краско госпитализировали в одну из больниц Северной столицы с признаками инсульта. Медики еле-еле уговорили артиста обследоваться.

Престарелый актер плохо себя чувствует уже несколько дней. Теперь звезде театра и кино стало хуже. Родственники уговорили знаменитость обратиться к врачам.



Иван Краско находится в реанимации. Медики попросили приехать к артисту близких. Продюсер актера Вячеслав Смородинов объяснил, что привез его в поликлинику, откуда актера на скорой. По словам представителя звезды, он был очень бледный.

Поклонники и близкие переживают за артиста. В частности, экс-супруга знаменитости Наталья Вяль. Она стала одной из первых, кто заметил ухудшение в состоянии Ивана Краско. Он был на даче и признался, что почувствовал резкий удар в голову. У актера отказала нога, но он не придал этому значения.

Ивана Краско записали на прием к врачу. Продюсер привез актера в Санкт-Петербург. После обследования стало понятно, что у артиста инсульт. В Сети уже появились снимки звезды в плохом состоянии, передает Starhit.

Стоит отметить, что недавно Иван Краско заявил о нежелании жить в ощущении полного бессилия. По словам звезды театра и кино, в его душе было равнодушие. Такое состояние он назвал опасным и позорным.

