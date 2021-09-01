"Собака укусила за лицо": рэпер Баста напугал россиян своим видом

Рэпер Баста не на шутку заставил поклонников переживать. Музыкант предстал с изувеченным лицом.

Василий Вакуленко разместил в своем инстаграм-аккаунте ролик, взволновавший его фолловеров. В видео артист заявил, что сильно пострадал на занятиях боксом.



В последнее время рэпер Баста всерьез увлекается спортом. Он следит за своим весом, стараясь поддерживать себя в хорошей форме. В частности, певец участвует в спаррингах. Упомянул он и про гематомы под глазами. "Это меня собака укусила за лицо", – завил в шутку исполнитель.

Позже оказалось, что в глаз рэперу Басте никто не давал. Синяки же – это всего лишь грим. Поклонники настолько распереживались за звезду, что Вакуленко пришлось опять выйти на связь и все объяснить. Музыкант поблагодарил фанатов за беспокойство.

Отметим, что занятия спортом хорошо влияют на внешность исполнителя. Так, в 2020 году он с гордостью рассказывал, что сильно похудел, скинув 16 килограммов. Артист не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, в мае этого года рэпер Баста выпустил новый трек о боксе. В композиции говорится о буднях обычного спортсмена, который хочет реализовать свои амбиции и что-то доказать в первую очередь себе.