"Мама, ты же останешься?": сын устроил Тодоренко жуткую истерику

Регина Тодоренко впервые отвела своего двухлетнего сына Мишу в детский сад.

1 сентября выдалось для звездной семьи непростым. Подробностями телеведущая поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Влади Топалов и Регина Тодоренко посчитали, что малыш уже готов к тому, чтобы проводить часть дня с воспитателями и другими ребятишками.



Теледива сильно волновалась за мальчика и старалась подготовить его к походу в детский сад. Но ее попытки не очень помогли. Ребенок испытал сильный стресс, поняв, что его мама уходит, и закатил родителям дикую истерику.

"Мама, ты же останешься еще чуть-чуть?", – процитировала Регина Тодоренко сына, который не хотел ее отпускать. По словам знаменитости, ей пришлось отдирать Мишу от себя.

Подписчики поддержали ведущую и стали утешать. Они заверили что таким образом практически все дети адаптируются к новому коллективу, и переживать не стоит.А вот видео, опубликованное звездой, вызвало у фолловеров осуждение. Народ отругал теледиву за то, что она не пристегнула ребенка, который ехал с родителями в машине.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко женаты уже два года. Они отпраздновали свадьбу в Италии в 2019 году.

