Из-за алкоголизма Сябитова столкнулась с травлей: Чморили постоянно и жестоко издевались

Сваха Роза Сябитова рассказала о страшном эпизоде из своей жизни.

Российская телеведущая и сваха, соведущая телепередачи "Давай поженимся" является успешной бизнесвумен. Она является создательницей и владелицей агентства знакомств. Но яркой и успешной она была не всегда.

Роза Сябитова выросла в неблагополучной и необеспеченной семье. Ее родители страдали от алкогольной зависимости, а растила ее в основном бабушка. В первом классе будущая звезда не обладала никакими навыками по письму и чтению. У нее были серьезные проблемы с общением со сверстниками. Из-за этого она стала изгоем. В школе над ней жестоко издевались. Одноклассники устраивали ей травлю.

"Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием "дно", абсолютное дно", – приводит слова Розы Сябитовой Teleprogramma.pro.

Именно бабушка Розы Сябитовой смогла сохранить в ней хоть какой-то внутренний стержень и сформировать личность. Она научила ее гордиться татарскими корнями.

Ранее Роза Сябитова рассказала о том, какие семейные заповеди она передала своей дочери. Главная сваха страны всю жизнь бережно хранит заветы своей любимой бабушки. Соведущая "Давай поженимся" рассказала, что главное для сохранения семьи всегда вкусно кормить мужа.