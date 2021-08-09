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Шоу-бизнес
"Валю бы спасли!": Вдовец Легкоступовой признал вину через год после трагедии

"Валю бы спасли!": Вдовец Легкоступовой признал вину через год после трагедии

Летом 2020 года скончалась знаменитая певица Валентина Легкоступова. Вдовец Юрий Фирсов раскрыл детали траурного события.
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Неожиданная, горькая, роковая — такой была смерть исполнительницы шлягера "Ягода-малина". Валентина Легкоступова получила травму головы после падения в ванной, а затем была госпитализирована и прооперирована врачами, которые так и не смогли совершить чудо. Знаменитая певица ушла в возрасте 54 лет практически после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Мужчину долгое время подозревали в корыстной причастности к трагедии, но он все отрицал. Спустя год после кончины артистки, вдовец дал развернутое интервью и вспомнил о прошедшей беде.

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Время не изменило позицию избранника Валентины Легкоступовой. Он до сих пор не готов взваливать на свою совесть смерть певицы, однако по-прежнему признает свою вину в том, что случилось с супругой. "Я виновен лишь в одном: недоглядел, не уберег…" — выразился в раскаянии Юрий Фирсов.

По словам вдовца, роковой ошибкой было отправлять звезду в наркологию после того, как она ударилась головой. "Необходима была травматология и надо было срочно делать МРТ! Валю бы спасли!" — уверенно заявил яхтсмен. При этом мужчина не исключил, что на Валентину Легкоступову навели порчу. По словам Юрия Фирсова, на свадьбу им подарили деревянные часы с намеком на то, что дни сочтены.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 15:20 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"С Фирсовым она выглядела счастливой!": подруга детства рассказала о роковом браке Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость816369
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Этот прохвост Фирсов опять за деньгами пришёл, никак не успокоится, гнать его с…. Метлой
1

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