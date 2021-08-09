Владимир Стеклов пожалел об измене жене с дочерью Марка Захарова

Звезда сериалов "Кадетство" и "Годунов", народный артист России Владимир Стеклов рассказал, как загулял от своей первой супруги Людмилы Мощенской с дочерью режиссера Марка Захарова Александрой.
С Мошенской Стеклов прожил в браке 16 лет. Потом он безумно влюбился в дочь худрука "Ленкома" и ушел из семьи. Вскоре Александра стала его второй женой.
Людмила Мощенская и их общая с режиссером дочь Агриппина тяжело переживали уход главы семейства. Дочь до сих пор помнит, как папа стоял в коридоре с чемоданом и что-то невнятно ей объяснял. Владимир Стеклов сожалеет, что причинил боль своей первой семье. Он уверен, что поступил нечестно. Сначала надо было развестись, а потом бросать жену и дочь.
"Я ушел к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой... Сейчас это данность, и поздно рассуждать", – рассказал Стеклов в программе "Судьба человека" с Борисовм Корчевниковым на канале "Россия 1".
Ранее "Дни.ру" сообщали, что 73-летний Владимир Стеклов госпитализирован с обширным поражением легких – более 50 процентов. Он жаловался на высокую температуру и проблемы с дыханием. У знаменитости диагностировали ковид. Сейчас звезде уже лучше, он идет на поправку.
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