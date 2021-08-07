Сын Марии Кожевниковой получил тяжелые травмы: Слабонервным не смотреть

Мария Кожевникова переживает тяжелые времена. Недавно стало известно, что ее сын попал в больницу с травмами.

Младший сын Марии Кожевниковой на днях попал в детскую Тушинскую больницу. Об этом актриса сама сообщила в своем аккаунте в "Инстаграме".

Звезда сериала "Универ" рассказала о том, что маленький сын Вася подвернул ногу и сразу же сильно ударился головой, когда попытался поднять с земли мяч. Помимо этого, оказалось, что у наследника артистки появились и другие проблемы со здоровьем.

Мария провела с Васей в больнице целых два дня. Врачи пытались понять, что же у мальчика с животиком. Остальные сотрудники бросили свои силы на то, чтобы поднять мальчика на ноги и залечить раны на голове.

"Писать о своих эмоциях не буду, любая любящая мама меня поймет", – разоткровенничалась знаменитость в своих социальных сетях.

"Слабонервным не смотреть", – именно так 36-летняя актриса подписала фотографии, которые выложила в Инстаграм". Подписчики ужаснулись гематомам, которые появились над глазом ребенка. Также по снимку видно, что Вася сильно расстроен.

Врачи уже отпустили юного спортсмена домой, но при этом мальчику необходимо еще несколько раз приехать в больницу, чтобы пройти несколько процедур.

Напомним, что сын Василий – не единственный ребенок героини фильма "Батальон". Актриса вместе с мужем Евгением Васильевым воспитывает еще двоих сыновей – Ивана и Максима. Известно, что Мария и Евгений до сих пор не женаты и в их паспортах все еще нет заветных штампов. Несмотря на это, их красивой и крепкой семье можно только позавидовать.